Эрдоган предлагает Зеленскому создать комиссию по расследованию подрыва Каховской ГЭС 41 7.06.2023, 17:38

5,380

Реджеп Тайип Эрдоган

В нее должны войти Украина, РФ, ООН и Турция.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать комиссию с участием экспертов из Украины, РФ, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для расследования подрыва Каховской ГЭС.

Об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров двух государств в среду, 7 июня, сообщает CNN со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

Эрдоган заявил, что Турция готова сделать «все возможное в этом отношении» и предложил придерживаться формата переговоров, «как в зерновом коридоре».

Он подчеркнул, что невозможно будет предотвратить человеческие потери, которые происходят ежедневно, но Турция решительно будет продолжать свои усилия для установления справедливого мира.

Зеленский, как пишет New Voice, также подытожил результаты телефонного разговора с Эрдоганом. Он рассказал о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС и о рисках, которые разрушение дамбы несет для ЗАЭС. Он передал Эрдогану список насущных потребностей Украины для ликвидации бедствия.

«Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также о возвращении наших незаконно заключенных, в частности крымских татар, и продолжении и расширении зерновой инициативы», — заявил Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».