Президент Сербии заявил о готовности к военному сотрудничеству с США 7.06.2023, 23:03

2,010

Александар Вучич

Очередной «нож в спину» Путина от Вучича?

Сербия будет наращивать партнерское сотрудничество с американскими Вооруженными силами, заявил президент республики Александар Вучич после встречи с главой бюро Национальной гвардии США генералом Дэниелом Хокансоном.

«Наша страна, сохраняя военный нейтралитет, готова улучшить партнерское сотрудничество с американской армией в целях поддержания мира и стабильности в балканском регионе и за его пределами», — сказал Вучич.

Он поблагодарил США за участие в урегулировании недавней эскалации с Косово. В ответ Хокансон выразил признательность Вучичу за его лидерство «в сложной ситуации, без которой мир и стабильность в регионе были бы поставлены под угрозу». Генерал также подчеркнул «большой вклад» Вооруженных сил Сербии в миротворческие миссии.

ВС Сербии и США усилят сотрудничество в подготовке младшего командного состава и обучении киберзащите, сообщило Минобороны республики. Глава ведомства Милош Вучевич отметил, что двусторонние отношения государств развиваются по нарастающей и «обе стороны намерены углубить взаимодействие в области обороны».

С 16 по 30 июня Сербия проведет на юге республики совместные военные учения Platinum Wolf 23 с США и еще 10 странами-партнерами. При этом 27 февраля 2022 года, после начала войны России с Украиной, Белград объявил о моратории на участие в международных маневрах. 16 марта учения Platinum Wolf 23 были из-под него выведены. Такое решение приняли, поскольку Сербия вынуждена выполнять свои обязательства, касающиеся участия армии в международных миссиях, сообщили в Минобороны.

Одним из ключевых приоритетов и стратегических целей Сербии остается вступление в Евросоюз, говорил Вучич. Страна является кандидатом на членство с 2012 года. В то же время Сербия придерживается военного нейтралитета, отказываясь от вхождения в НАТО и другие военно-политические блоки.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Сербии отказался вводить санкции против Москвы, подчеркивая зависимость от российских нефти и газа. Однако глава МИД республики Ивица Дачич отмечал, что Белград может присоединиться к ограничениям Запада, если сочтет это нужным для своих интересов.

Также, по словам Дачича, Сербия «осуждает нарушение территориальной целостности Украины» и голосовала соответствующим образом во всех международных организациях. Кроме того, Киеву для войны с Россией поставляется сербское оружие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».