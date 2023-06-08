«Дачи разлетелись как пирожки» 2 8.06.2023, 10:12

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Эксперты рассказали, что происходит с продажей домов в Беларуси и что будет дальше.

В мае показатели продаж загородной недвижимости выросли, как и ожидали риэлтеры. Специалисты отмечают, что в прошлом месяце покупатели больше интересовались дачами и такая тенденция будет в июне. Для продавцов дач это последний шанс продать свои объекты по стартовой цене, потом стоимость придется снижать. Эксперты поделились своими наблюдениями с realt.by.

«Сейчас в трендах дачи — около 70% приходится на них»

Андрей Чернышев, аналитик агентства «Твоя столица», сравнивает графики продаж загородной недвижимости с горным хребтом, а май и июнь — с пиками на них.

— Например, в доковидное время и, в частности, в 2019 году загородка для потенциального покупателя рассматривалась в узком сегменте. Переломный момент произошел в 2020-ом из-за коронавируса: из-за желания людей дистанцироваться и закрывшихся границ интерес к загородной недвижимости вернулся, в результате чего мы наблюдали пик по сделкам. Пока тот период ни один последующий сезон не обогнал.

Что касается нынешней обстановки, то продавцы дач должны понимать: если они не успеют продать в мае и июне, дальше спрос на их объекты пойдет на спад — это наглядно видно и на ежегодных графиках продаж. Следовательно, снизится и цена.

Сейчас в трендах дачи — около 70% приходится на них. Причем смотрят объекты разных ценовых категорий и качества. Альтернативой выступают коттеджи.

— Если покупатель рассматривает объект выше 40 тысяч долларов, предложение расширяется: можно выбирать между дачами и домами, где можно жить в теплые поры года. Человеку, который хочет быть в кругу людей, иметь небольшой огород, клумбы, однозначно подойдет дача. Там не нужно много сил тратить на газон и уход за участком, в сезон всегда есть общение. Если хочется уединенности, то стоит рассмотреть деревню, ведь не в каждой деревне есть большое количество людей даже летом.

Эксперт заметил еще одно отличие от 2020 года. Тогда белорусы чаще рассматривали ветхие дома. Людей привлекало не самое строение, а скорее локация. По сути участок доставался за копейки.

В последние годы в агентстве видят значительное падение интереса на такие объекты. Они стали невыгодными, так как покупатели не могут спрогнозировать итоговые вложения.

— Дома комфорт-класса — от 100 тысяч долларов — тоже пользовались большим спросом в 2020 и 2021 годы. Потенциальные покупатели этой категории недвижимости сейчас уехали из страны, поэтому такими объектами интересуются меньше, — отмечает Андрей и делится еще одним наблюдением. — В категории объектов загородной недвижимости до 50 тысяч наличие мебели и техники является безусловным плюсом. В дорогих домах комфорт-класса она все же воспринимается как б/у. Еще продавцам нужно понимать, что вместе с ростом качества объекта растут и требования к мебели, отделке и техническому оснащению.

«Самый дорогой объект в мае — дом дороже 400 тысяч долларов»

Александр Гринман, управляющий агентства недвижимости «Группа компаний Мариэлт» отметил, что показатели продаж загородной недвижимости в мае, как и ожидалось, были выше, чем в предыдущие весенние месяцы.

— Дачи разлетелись как пирожки. Но так можно сказать и про объекты других категорий. Хорошо продавались дома в консервации с максимальным процентом готовности и дома для жизни в пригороде Минска — до 30 км.

Самые ходовые объекты для круглогодичного проживания стояли от 50 до 150 тысяч долларов. Дачи — от 5 до 50 тысяч долларов. Если цена рыночная, то покупают дачу или дом с первого или второго показа.

Самый дорогой объект, который продали в мае — дом дороже 400 тысяч долларов. Он выставлялся на рынке больше полугода. Это нормальный период с учетом того, какая ситуация с этим сегментом сегодня. Нужно отметить, что и цена продажи не сильно отличалась от той стоимости, которую хотел продавец.

Александр уверен, что июнь еще покажет хороший результат по загородной недвижимости.

— В прошлом году на рынке было много новых домов пригодных для жизни до 50 тысяч долларов. В этом сезоне такие объекты долго не задерживаются. При этом компании и люди, которые этим занимаются, возводят гораздо меньше таких домов, так как растет стоимость материалов. За ту сумму, которую они получили при продаже, возвести что-то похожее уже не получится.

Эксперт отмечает, что для проживания покупатели ищут дом в деревне или агрогородке, так как там можно зарегистрироваться. На любое направление есть свои покупатели. Самые продаваемые локации находятся в Брестской стороне, Гродненской, Московской, Логойской и Мядельской.

Что касается покупателей, которые приобретают дома под инвестицию, то за ними агентам наблюдать сложнее.

— Скорее всего эти люди покупают не первый такой дом и хорошо разбираются в вопросе. Они посмотрели все, что продается в интернете и самостоятельно ездят по деревням, ищут интересные локации и объекты, а потом договариваются с собственниками.

«Нет погони за большими участками»

Светлана Никитюк из агентства «ЭТАЖИ Форте» тоже отмечает рост продаж в мае. Отличился месяц и тем, что в этот период вырос спрос на дома в садовых товариществах. Раньше их доля занимала около 50%. Статистика национального кадастрового агентства говорит об этом же.

— Такой интерес покупателей к дачам можно объяснить, в первую очередь, доступной ценой. Дом в деревне со схожими характеристиками обойдется дороже. Сейчас нет погони за большими участками. Молодежи и людям в возрасте 10 соток вполне достаточно для отдыха и садоводства. В целом по Минскому району в апреле не было продано ни одной дачи дороже 100 тысяч долларов, а в мае — выше этой стоимости была продана всего одна. Из 108 дач ушли со стоимостью выше 50 тысяч долларов только 9 объектов. Основной спрос был сосредоточен на садовых домиках стоимостью до 40 тысяч долларов.

Также в дальнейшем возможен рост спроса на дачи благодаря недавно подписанному указу о садовых товариществах от 30 мая 2023, существенно улучшающего их деятельность и предоставляющего возможность оплачивать дачникам электроэнергию по льготным тарифам.

— Дома с коммуникациями продаются легче и дороже, чем без них. И хотя дачи продаются сейчас в большем количестве, стоимость жилых домов гораздо выше. Что в очередной раз нам подтверждает статистика, ведь по минскому району выше 100 тысяч было продано 16 жилых домов, что гораздо больше, чем дач в этом ценовом диапазоне.

Обычно те, кто покупает дома для жизни, продают свои квартиры, говорит Светлана.

— Кстати, кредиты на покупку загородной недвижимости в основном берут только на более дорогие объекты для круглогодичного проживания. Покупка дач и участков обходится без этого.

Основная масса сделок пришлась на вторую половину мая, этому способствовали большие праздники и переносы рабочих дней в конце апреля и начале мая. Светлана также замечает, что спрос в этом сезоне не достигает высот 2020 года. Закрытые границы и ковид тогда максимально активизировали рынок.

Среди продавцов большой процент занимают белорусы, уехавшие из страны. Часто продают недвижимость после вступления в наследство или в связи с расторжением брака. В числе продавцов, конечно, есть те, кто строил специально на продажу, реже когда - начали строиться, но не потянули.

— Самый высокий спрос на покупку загородной недвижимости в пределах Минского района, но есть желающие, которые рассматривают локацию и подальше. Некоторые готовы тратить полтора часа на дорогу, лишь бы найти уникальное место с качественным объектом. Редко, когда такие запросы связаны только с наличием леса, таких мест хватает и на более близких расстояниях. А вот объект у водоема или реки найти гораздо сложнее и стоить вблизи Минска он будет значительно дороже, чем в другом регионе Беларуси. Такие покупатели обычно ищут хутор. Среди людей с таким запросом чаще встречаются любители рыбалки, охотники и те, у кого есть возможность уехать на всё лето, а также предприниматели, планирующие открыть туристический бизнес и заниматься арендой.

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