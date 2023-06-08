ВЦ одной из стран ЕС приостанавливают в Беларуси прием документов на визы 8.06.2023, 11:13

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Получить «шенген» становится все сложнее.

Визовые центры Эстонии по техническим причинам временно приостанавливают прием документов на визы Эстонии, Финляндии и Швеции.

ВЦ в Минске: c 16.06.23 по 23.06.23 (включительно), а в Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве, Пинске: с 15.06.23 по 23.06.23 (включительно).

Подчеркивается, что возобновление приема планируется с 26 июня 2023 года.

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