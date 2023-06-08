Лось напал на двух пенсионеров под Кировском, а после набросился на лесников
- 8.06.2023, 21:37
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Когда прибыли спасатели, лось уже убежал в лес.
Утром 7 июня лось травмировал пенсионеров в деревне Столпище Кировского района, пишет местная газета «Кіравец».
Спасатели получили сообщение о лосе в деревне около 08.00. Известно о нападении животного стало уже после госпитализации 84-летнего мужчины и 75-летней женщины. Оба получили травмы различной степени тяжести.
Когда прибыли спасатели, лось уже убежал в лес. Там он напал на лесников. «В настоящее время дикое животное отловлено, выясняются обстоятельства произошедшего», — пишет издание.
Спасатели «в связи с неординарными случаями нападения диких животных» призывают:
не предпринимать никаких действий по их отлову;
вести себя спокойно, не проявлять агрессии, не поворачиваться к ним спиной и не делать резких движений;
не убегать, по возможности спокойно отойти на безопасное расстояние или стать спиной к дереву, стене;
зайти в дом и не покидать его до исчезновения опасности.