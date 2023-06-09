ВСУ уничтожили российский ТОС-1А «Солнцепек»
- 9.06.2023, 1:04
Фотофакт.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили в Запорожской области российский ТОС-1А «Солнцепек», сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
По его информации, согласно документально-подтвержденным (фото/видео) данным, это 6-й потерянный россиянами ТОС-1А. А согласно общим данным, их уничтожено уже более 10 единиц.
«Нашли куда тащить эту переоцененную вафлю», - отметил эксперт.
«Солнцепек» - система вооружения, предназначенная для вывода из строя объёмным взрывом легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений.
Характеристики ТОС-1А «Солнцепек»: калибр реактивных снарядов - 220 мм; количество направляющих - 24; максимальная дальность - 10 км; полный залп - 40 000 м2; экипаж - 3 человека.