ВСУ уничтожили российский ТОС-1А «Солнцепек» 9.06.2023, 1:04

Фотофакт.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили в Запорожской области российский ТОС-1А «Солнцепек», сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его информации, согласно документально-подтвержденным (фото/видео) данным, это 6-й потерянный россиянами ТОС-1А. А согласно общим данным, их уничтожено уже более 10 единиц.

«Нашли куда тащить эту переоцененную вафлю», - отметил эксперт.

«Солнцепек» - система вооружения, предназначенная для вывода из строя объёмным взрывом легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений.

Характеристики ТОС-1А «Солнцепек»: калибр реактивных снарядов - 220 мм; количество направляющих - 24; максимальная дальность - 10 км; полный залп - 40 000 м2; экипаж - 3 человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».