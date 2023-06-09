ВСУ разгромили тренировочный лагерь «кадыровцев» на юго-западе Донецка 9.06.2023, 7:39

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Уничтожено 56 боевиков из подразделения «Ахмат».

Украинские воины ударили по тренировочному лагерю «кадыровцев». Уничтожено более полусотни боевиков.

Как отмечается в утренней сводке Генштаба ВСУ, оккупанты подразделения «Ахмат» сконцентрировались в юго-западной части временно оккупированного Донецка. Там они занимаются грабежом гражданского населения и снимают постановочные видео о ведении боевых действий. Впрочем, ВСУ вмешались в беззаботную жизнь боевиков Кадырова.

«6 июня, в результате эффективного огневого поражения силами обороны по району сосредоточения боевиков в тренировочном лагере, потери врага составили 56 человек погибшими. Санитарные потери уточняются», - говорится в сообщении.

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