Bloomberg: США предоставят Украине улучшенные ракеты для ЗРК Patriot 2 9.06.2023, 8:07

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О новом пакете военной помощи на $2 миллиарда объявят сегодня.

Уже в эту пятницу Пентагон намерен объявить о долгосрочном пакете вооружений для Украины, включая боеприпасы для противовоздушной обороны, на сумму более 2 миллиардов долларов.

Как пишет Bloomberg, средства, которые будут выделены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), пойдут на покупку ракетных пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов современных ракет ПВО Patriot.

Одной из них является Patriot Advanced Capability Missile-3 (Pac-3) производства Lockheed Martin. Другая называется Guidance Enhanced Missile (GEM-T) компании Raytheon Technologies. Утверждается, что GEM-T «обеспечивает улучшенную способность поражать тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты или самолеты противника в дополнение к ракете РАС-3».

Инициатива USAI будет основываться на предыдущих усилиях по оказанию помощи украинской системе ПВО в борьбе с российским вторжением.

Как отмечает Bloomberg, программа предусматривает контракты со сроками поставки через несколько месяцев или даже лет, чтобы удовлетворить долгосрочные потребности страны в области безопасности, а не для немедленного использования на поле боя.

Издание напоминает, что США объявили в ноябре прошлого года, что они будут поставлять системы Hawk из собственных запасов, но они должны были быть отремонтированы за счет средств USAI.

«Противовоздушная оборона была главным приоритетом для Украины, чтобы противостоять недавним обстрелам крылатых и баллистических ракет воздушного и наземного базирования по городам, а также обеспечить прикрытие от российских самолетов в ходе долгожданного контрнаступления», - пишет Bloomberg.

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