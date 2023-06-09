Правозащитница о Светлогорском ЦКК: Воздух возле комбината не соответствует всем нормам 9.06.2023, 9:46

2,330

Предприятие строили по китайскому проекту и по китайским стандартам.

7 июня примерно в 15:30 на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате произошел взрыв, в результате которого была нарушена целостность одного из резервуаров и повреждены соседние здания. На месте происшествия работали спасатели, а персонал предприятия эвакуировали. Не обошлось и без жертв. Подробнее о случившемся на комбинате в Светлогорске, причинах и последствиях аварии в прямом эфире «Белсата» рассказала правозащитница Елена Маслюкова.

В Следственном комитете сообщили, что часть территории комбината остается недоступной, поэтому провели лишь частичный визуальный осмотр места происшествия, где удалось ликвидировать последствия взрыва. Первоначально сообщалось о двух пропавших работниках, находившихся рядом с местом аварии, но уже после разбора завалов стали известны имена трех погибших: Виктор Александрович Романьков, Михаил Александрович Шатица и Олег Васильевич Кацуба. Все они работали испарителями щелока.

«То, что произошло вчера на заводе беленой целлюлозы, – это вполне предсказуемая нами ситуация. Начиная с 2019 года возникла экологическая инициативная группа в Светлогорске, группа неравнодушных граждан, которые сначала боролись против строительства этого завода: собрали десять тысяч подписей, которые разослали в вышестоящие инстанции. В результате завод начали строить. Начали строить по китайскому проекту, за китайские деньги, при помощи китайских работников, по китайским стандартам… И в итоге мы получили то, что получили», – говорит Елена Маслюкова.

Также, по официальным данным, от взрыва пострадали четыре человека, получившие ранения головы и ожоги рук. От госпитализации они отказались. Но правозащитница уверена, что пострадавших намного больше:

«Я знаю точно: все работники, работающие на этом производстве, подписывали бумаги о неразглашении всего, что происходит на этом заводе. И вот у меня встает вопрос: стоит ли человеческая жизнь подписания этих бумажек и работа на этом вредном производстве?»

Причиной взрыва назвали вспышку газовоздушной смеси без последующего горения. Уже 8 июня в Следственном комитете сообщили о проверке двух основных версий аварии: ремонтные работы без регламента либо нарушение технологического процесса. Сейчас ведомство занимается проверкой рабочей документации и допрашивает сотрудников и руководство комбината. Также СК возбудил уголовное дело по ст.302 ч.2 («Нарушение правил производственно-технической дисциплины»), но не из-за факта гибели работников завода.

Местные власти сообщают, что жизни и здоровью населения Светлогорского района больше ничего не угрожает, а воздух в зоне влияния комбината соответствует всем нормам. Елена Маслюкова с этим не согласна:

«По-моему, этот завод абсолютно опасен. Я бы не верила официальным источникам. Мне точно известно, что из спасателей МЧС, приехавших на ликвидацию последствий этой аварии, два человека почувствовали себя так плохо, что за ними приехала скорая и отвезла их в больницу. Наверное, они просто отравились теми вредными выбросами. Мне звонило большое количество людей из Светлогорска, которые рассказывали, что чувствовали запахи то ли аммиака, то ли хлора, то какой-то привкус меди в воздухе».

В 2020 году на этом предприятии в результате взрыва на чане ракитового масла погибли сварщики Алексей Сосновский и Александр Русинович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».