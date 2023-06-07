Вспышка газовоздушной смеси на Светлогорском ЦКК: пострадали четыре человека 7.06.2023, 19:34

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У всех диагностированы поверхностные раны головы и поверхностные ожоги рук.

В результате вспышки газовоздушной смеси на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате пострадали четыре человека, сообщили в Минздраве.

«По предварительной информации Центра медицинского реагирования Минздрава, пострадавших четверо (1985−1996 годов рождения). У всех диагностированы поверхностные раны головы и поверхностные ожоги рук. Медицинская помощь им оказана бригадами скорой медицинской помощи на месте. От госпитализации пострадавшие отказались», — говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 302 УК (Нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах либо правил безопасности взрывоопасных работ).

Напомним, что днем 7 июня на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате произошла вспышка газовоздушной смеси. Сообщение о ЧС поступило спасателям около 15.34. Последующего горения не произошло. Сейчас работники МЧС охлаждают конструкции, проводят работы по разбору разрушившихся элементов.

Ранее местные власти рассказали, что взрыв произошел при проведении профилактических и ремонтных работ в цехе выпарки скипидара при промывке теплообменника.

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