В субботу в большинстве районов Беларуси не будут продавать алкоголь 9.06.2023, 9:59

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Запрет не коснется продажи на розлив в объектах общепита.

В субботу, 10 июня, в большинстве городов и районов Беларуси будет запрещена продажа алкоголя. Это связано со школьными выпускными вечерами, которые назначены на эту дату, пишет zerkalo.io.

Ограничена будет продажа алкогольных напитков в розницу. Некоторые местные администрации запрещают продажу лишь крепкого алкоголя с содержанием спирта от 7%, а пиво остается доступным.

Запрет не коснется продажи на розлив в объектах общепита. Кроме того, в большинстве случаев ограничения не распространяются на покупку алкоголя для свадеб, юбилеев, ритуальных обрядов.

Время запрета продажи также отличается в разных городах и районах. В одних он будет действовать с полуночи 10 июня ровно 24 часа, в других с 8.00 до 8.00 следующего дня, в третьих с 8.00 до полуночи. А в некоторых районах Витебщины и вовсе лишь с 14−17 до 24 часов.

Так, в Брестской и Витебской областях ограничения будут, но в разных районах по разному расписанию. В Гродненской, Гомельской и Минской областях — в основном с 8.00 до 8.00. В Могилевской области — в основном с 0 до 24 часов, в том числе в Могилеве и Бобруйске, но местами время отличается.

А вот в Минске запрет не вводится совсем — алкоголь будет продаваться свободно.

Чтобы точно узнать, какие ограничения будут действовать в вашем городе или деревне, в какое время и на какой алкоголь, обращайте внимание на объявления на кассах магазинов или проверяйте информацию на сайтах местных властей.

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