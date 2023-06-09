Успехи контрнаступления: ВСУ продвинулись в районе Водяного и вдоль канала Северский Донец – Донбасс 1 9.06.2023, 10:16

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Россиян выбили с важных позиций возле Бахмута.

Сегодня, 8 июня, аналитики из Института изучения войны детально остановились на боевых действия на Бахмутском направлении.

Украинские и российские источники подтверждают, что на этом участке фронта ВСУ уже удалось продвинуться вперед на 1800 метров в ширину и на 1200 в глубину. Бои идут вдоль западного берега канала Северский Донец - Донбасс недалеко от Андреевки.

Именно с этих позиций были выбиты вражеские войска из 57-й мотострелковой бригады и заключенных из роты «Штурм-Z». Вражеские войска также пытались атаковать позиции ВСУ в районе Орехово-Васильевки, Ивановского и Северного.

Информацию о продвижении ВСУ на Бахмутском направлении подтвердил командующий Сухопутными войсками Украины Сырский.

А спикер Восточной группировки войск Череватый заявил, что с июля 2022 года в боях на Бахмутском направлении было убито или ранено до 81 тысячи «вагнеровцев».

На Авдеевском направлении вражеские войска пытались атаковать позиции ВСУ в районе самой Авдеевки, Первомайского, Северного и Опытного.

Российские военкоры утверждают, что ВСУ удалось продвинуться вперед в районе Водяного. Не удается врагу вытеснить украинских защитников из Марьинки. Это подтвердил и глава Чечни Кадыров, который выложил в Сеть видео с командующим «Ахматом» Алаудиновым.

Они заявили, что в боях за Марьинку принимают участие не только «кадыровцы», но и 150-й мотострелковая дивизия. Кадры с геолокацией показывают, что там ведут бой и военнослужащие из 39-й мотострелковой бригады.

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