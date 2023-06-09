СМИ: Первых лиц в Кремле предупредили об ухудшении состояния Путина 15 9.06.2023, 10:27

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Врачи разводят руками.

Президент РФ Владимир Путин получил результаты обследования, и они оказались неутешительными. Telegram-канал «Генерал СВР», который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ, утверждает, что состояние здоровья российского президента продолжает ухудшаться, а лечение не помогает.

«У президента опять был осмотр лечащими врачами и консультации по видеосвязи с медиками, принимающими участие в лечении Путина из другого государства. Обсуждали результаты обследования, которое президент прошел на прошлых выходных. Ничего ободряющего для Путина в результатах обследования нет», - говорится в сообщении.

По данным канала, болезнь Путина прогрессирует. Одни из лучших специалистов в мире в этой области не могут ничего сделать, лечение не дает должных результатов.

«От президента не скрывают информацию о его реальном состоянии, конечно, пытаясь обнадежить, но это не сильно помогает. Ближайшее окружение предупредили, что улучшения ждать не приходится, и есть прогноз к ухудшению», - добавили на канале.

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