Израильские СМИ: Национальную библиотеку Беларуси возглавил антисемит 9.06.2023, 10:52

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Гигин отрицает Холокост и оскорбляет евреев.

Назначение лукашенковского пропагандиста Вадима Гигина на пост главы Национальной библиотеки Республики Беларусь вызвало резонанс в Израиле.

Как оказалось, Гигин был фигурантом отчета об антисемитизме израильского министерства по делам диаспоры.

«Крайне странным и непонятным выглядит решение властей Беларуси назначить антисемита и отрицателя Холокоста на столь значимую должность», — отметил в вечернем эфире 8 июня телеканал «11КАН».

«Вадим Францевич Гигин известен не только как «ученый и популяризатор науки», но и как создатель телевизионных программ и фильмов, — пишет сайт «Вести. Израиль по-русски». — В 2010 году попал под санкции Евросоюза, где его называли «одним из самых влиятельных пропагандистов Беларуси», который поддержал и оправдал репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции. По утверждению телеканала «11КАН», он фигурировал и в отчетах об антисемитизме израильского министерства по делам диаспоры. В частности, он назывался «одним из наиболее последовательных и активных отрицателей Холокоста на территории Беларуси».

После российского вторжения в Украину Вадим Гигин стал постоянным гостем на прокремлевских пропагандистских каналах. При каждом случае он напоминает о еврейских корнях Владимира Зеленского, намекая, что тот «продался западным покровителям».

Говоря о белорусской оппозиции, Гигин добавляет, что в ее рядах много евреев. По словам нового главы Нацбиблиотеки, «нагадив», эти люди бежали в Израиль, где у них «имущество и родственники».

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