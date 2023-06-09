Российский пилот дезертировал и раскрыл правду о потерях авиации РФ 9.06.2023, 11:51

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В первый день полномасштабного вторжения в Украину летчик находился в казарме в Беларуси.

Пилот ВКС страны-агрессора России лейтенант Дмитрий Мишов, который в конце мая сбежал в Литву, рассказал о потерях российских оккупантов в Украине.

Как сообщает Би-би-си, Мишов сбежал в одну из стран Балтии 28 мая, а позже сдался миграционным властям Литвы. По его словам, он был помощником командира вертолета, а позже стал штурманом-оператором боевого вертолета.

Россиянин заявил, что в первый день полномасштабного вторжения России в Украину находился в казарме в Беларуси и «проснулся от сообщения, что нужно вылетать в Гостомель», но вылет в результате отменили из-за потерь. По словам Мишова, в первый же день большой войны страна-агрессор потеряла «пять бортов и два экипажа».

«За время войны полк, в котором служил Мишов, потерял почти 20% вертолетов. Если раньше их в полку было «штук 40−50», то за прошедший год два сгорели усилиями диверсантов и еще шесть или семь сбили на фронте: «Потери среди летчиков большие. Если сравнивать, допустим, с Афганом, я знаю, что там 333 вертолета потеряли. А у нас 10 лет Афгана повторили за год», — пишет Би-би-си.

Пилот утверждает, что подал рапорт об увольнении в январе 2022 года и не участвовал во вторжении в Украину. Он признал, что перевозил грузы для российских оккупантов по территории Беларуси на вертолете Ми-26. Мишов также заявил, что в апреле 2022-го его отправили «обратно в часть» в Псковской области и он пытался оформить свое увольнение.

Россиянин сказал интервьюеру, что после объявления кремлевским диктатором Путиным мобилизации его увольнение в запас отменили, он безуспешно пытался судиться, потом «решил вскрыть вены, чтобы попасть в госпиталь», а в госпитале решил сбежать из России.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла 314 самолетов и 299 вертолетов.

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