«Интересная началась жизнь!» 10 9.06.2023, 12:33

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Истории белорусок, которые разрушают стереотип о женщинах «после 40».

Очевидно, в Беларуси существует некое общественное уныние на тему «женщина после 40». Якобы после этого возраста ничего хорошего не происходит, впереди только тлен и боль и пора уже готовиться копать себе ямку. Слово «менопауза» у нас вообще под запретом, словно это великий грех, не иначе. На самом же деле 40—60 лет — золотая пора, эра полного расцвета, когда человек становится по-настоящему взрослым, перестает зависеть от мнения окружающих и начинает действительно наслаждаться жизнью. Не верите? Вот вам два примера, которые в пух и прах разбивают дурацкие стереотипы. Истории женщин, которые не желают стареть, публикует Onlíner.

«Я совсем не подхожу под определение «тети»

Знакомьтесь: Майя Врублевская, 47 лет, жительница Гродно, молодая мама и главный бухгалтер. Рядом с Майей сложно не задуматься о собственных достижениях. Представьте, эта женщина одновременно разбирается в устройстве фондовой биржи, вождении мотоцикла, выглядит как мисс Вселенная, и умудряется оставаться заботливой мамой 11-месячной дочки.

— Я всегда чувствовала себя молодой и активной. Никогда не помнила, сколько мне лет. Постоянно приходилось заглядывать в паспорт, честное слово (смеется. — Прим. Onlíner)!

Почти всю жизнь я прожила в Гродно. В 23 родила старшую дочь, Алису. Наш с мужем брак продлился 17 лет — это достаточно долго, и мы сумели расстаться друзьями.

Конечно, я мечтала еще раз выйти замуж, создать семью и родить второго ребенка. Но мне было 40 лет, и врачи говорили: «Хотите забеременеть? О нет, вам даже ЭКО не поможет». В 43 я была уже в отношениях и не планировала детей. Отпустила свою мечту. Решила: значит, не судьба. Но у меня случилась любовь, новые отношения — и я нечаянно забеременела в 45 (улыбается. — Прим. Onlíner).

Естественно, мне было страшно. Понимала, что рожу в 46. Как я вы́ношу? Что будет дальше?.. И все же у меня была непоколебимая вера: если в этом возрасте я случайно забеременела, не прибегая к ЭКО и другим манипуляциям, это подарок свыше. Чудо.

В итоге беременность прошла очень хорошо. Я занималась с нутрициологом, не принимала ни одной таблетки и ни дня не пролежала в больнице на сохранении. Никаких осложнений. Я родила в июле, и скоро моей доченьке, Мие, будет годик.

Разумеется, в этой истории, как и вообще в жизни, не все так ванильно. В беременность я осталась одна, без моего бойфренда. Поэтому вопросы «Справлюсь ли?», «Что будет через 20 лет?», «Смогу ли поставить малышку на ноги?» саднили внутри. Но сейчас у меня все хорошо. Появился мужчина, который очень любит и меня, и Мию, называет ее своей дочкой. Он замечательный папа, каких поискать.

Конечно, материнство в 46 и в 23 очень разное. Теперь во мне больше осознанности и глубокого понимания. Я научилась видеть и брать поддержку окружающих. Думала, что столкнусь с осуждением, но нет, наоборот, люди с восторгом приветствовали новость о моей беременности. Лишь мама изначально отнеслась с сомнением, но сейчас она безумно любит внучку, и та отвечает ей взаимностью.

Лишь пять месяцев я посидела в декрете с Мией, а затем нашла няню и вышла на работу. Переживала, конечно, что разлучаюсь с малышкой. Но, увы, есть такая финансовая необходимость.

Даже с маленькой дочкой я успеваю и работать, и куда-то ездить, и делать ногти, и заглядывать к парикмахеру, и ходить к косметологу, и заниматься пилатесом… Продолжаю жить активной жизнью и ухаживать за собой. Потому что мне нравится поддерживать форму, быть стройной. На работе сейчас изучаю новую сферу — трейдинг, устройство фондовой биржи. Босс поставил задачу: я должна научиться прогнозировать поведение акций на рынке. Это очень интересно! Параллельно прошла курсы по естественному омоложению, фейсфитнесу и остеопластике. Потому что к 40 приходит понимание: никому, кроме тебя самой, твои тело и психика не нужны. У меня отличная мотивация: чтобы моему ребенку не говорили, что я «бабушка». Естественно, я выгляжу моложе своих лет. Мне всегда дают на 10 лет меньше, и я хочу сохранить эту тенденцию (улыбается. — Прим. Onlíner).

У меня есть мечта (правда, до родов не успела ее осуществить) — водить мотоцикл. Я уже обучилась, осталось только сдать на права. Возьму пару уроков, все вспомню и, думаю, в сентябре наконец получу заветную корочку.

Мне нравится кататься на лыжах. Часто езжу на море. Когда была возможность путешествовать, я могла найти недорогие билеты, €30 туда-обратно, и слетать на выходные в Норвегию, провести время в каком-нибудь лесу. Мне это очень нравилось! Теперь я хочу путешествовать с любимой семьей.

Я живу жадно, вдыхаю жизнь полной грудью. Кажется, прошел всего месяц, а это целый год промчался. Поэтому не нужно откладывать свои желания на потом. Я реально наслаждаюсь каждым днем. И не гружусь насчет возраста. У меня всегда были примеры женщин, которые вдохновляли. Мой гинеколог старше меня на восемь лет — и выглядит отлично. Я всегда смотрела на таких женщин и думала: «О, стареть не страшно!» Я планирую еще лет 40 жить активно (смеется. — Прим. Onlíner).

Один близкий человек пытался внушать мне убеждения в духе «Как, в этом возрасте рожать?», «В этом возрасте водить мотоцикл?», «В этом возрасте что-то делать?». Но я внутри с этим не соглашалась. Очевидно, у меня другие ценности. Я не боюсь возраста и всегда восхищаюсь людьми, которые начинают вытворять нечто такое после 50 или 60.

Помню себя в 20 лет — столько неуверенности и непонимания! Ни за что бы не хотела вернуться туда (смеется. — Прим. Onlíner).

Майя с двумя дочерьми — Алисой и Мией

Стереотипное общественное восприятие гласит, что «в 50 ты уже тетя». Положено заниматься только работой и бытом. И я знаю таких женщин. У них все разговоры: «Что приготовить?», «А ты уже помидоры закатала?», «Какой салат на Новый год будешь делать?». Жизнь проходит между офисом и дачей.

Наверное, именно поэтому слово «менопауза» вызывает столько ужаса. Мол, остается уйти на пенсию и копать себе ямку. На самом деле это не так! Я, например, присматриваюсь к нашей гродненской знаменитости: Нинель Блохиной 76 лет, она бывшая балерина, сейчас преподает йогу. Я вижу женщин, которые вдохновляют меня.

Можно долго смеяться, но до беременности врачи сказали: «Ой, наверное, вы уже скоро войдете в менопаузу». Поэтому, когда у меня была задержка, я решила: ну все, приехали, климакс. А оказалось, что я просто беременна (смеется. — Прим. Onlíner).

Я совсем не подхожу под определение «тети». У меня есть компания подруг: одной 25 лет, второй 30, третьей 40, а я самая старшая, и мы общаемся на равных. Иногда ездим вместе путешествовать. Вчера встречались и рассказывали друг другу свои истории — прямо как героини «Секса в большом городе».

Мое вдохновение — это Дженнифер Лопес. Просто шикарная женщина! Я ищу таких женщин и стараюсь брать с них пример: как они ухаживают за собой, как питаются, как мыслят…

Вторая половина жизни — это, несомненно, лучшие годы. Появляется много внутренней свободы. Например, я захотела шить — и пошла учиться на швею. Поняла, что не мое, и не расстроилась. Зато попробовала! Если честно, у меня столько желаний — от мелких до глобальных! Еще хочется дом построить (улыбается. — Прим. Onlíner). «Никогда не поздно» — это мой девиз.

«В 54 впервые встала на горные лыжи»

Наталия Пригожинская, 60-летняя модель из Минска, не устает повторять, что возраст дает абсолютную свободу. Съемки, контракты, горные лыжи и вест-кост-свинг — так вы представляли себе белорусскую пенсию?

— Тридцать три года я проработала преподавателем русского языка и литературы — сначала в школе, затем в частном колледже. Ничто не предполагало мою будущую модельную карьеру (смеется. — Прим. Onlíner). В Instagram я была подписана на Ольгу Шатыко (сейчас, кстати, мы с ней дружим), наблюдала за ее успехами. Как-то у Ольги вышел пост, где она рассказывала, что окончила школу моделинга при Центре активного долголетия. Недолго думая, я позвонила туда — и началось.

Я отучилась в школе моделинга, у нас была замечательная группа, мы с девочками — моими ровесницами — очень сдружились. Стали потихонечку выходить на подиум. Потом были и модельная школа Марии Кабадарян, и частные уроки у Насти Чучупаловой, и студия Rozarium Ирины Садовской, и курс фотопозирования Вероники Коробко в Blenda… Вот такой был путь.

Интересная началась жизнь!

Параллельно я развивала свой Instagram. Меня начали находить и фотографы, и рекламодатели. И вот я уже снимаюсь в рекламе обувного магазина, а потом мебельной фабрики… На этой неделе будет съемка для рекламы оператора сотовой связи. В 56 лет я начала выступать как модель и продолжала работать в колледже. Мне постоянно приходилось отпрашиваться, а это в учебной части, разумеется, не очень-то одобряли. На семейном совете было решено: все, пора уходить.

Так в 56 лет я повернула свою жизнь в другое русло. Да, мне очень нравилось преподавать литературу. Но я всегда занималась чем-то еще: то танцами, то вокалом. Находила отдушину, кроме работы. Когда дети выросли (они у меня очень взрослые: дочери 39, сыну 30) и стали жить своими семьями, мы с мужем остались вдвоем. Возникло ощущение, что это уже старость, конец. Была паника, что я не нужна.

По сути, школа моделинга меня спасла. Женщины раскрывались, рассказывали о себе. И у меня в жизни появилась новая цель — нести красоту. Очень приятно, когда 20-летние девочки на показах говорят: «Ой, Наталия, глядя на вас, не страшно стареть! Не страшно думать о пенсии!»

И действительно. Раньше мне нужно было каждый день тремя транспортами — тремя! — добираться на работу из Серебрянки в Каменную Горку. В восемь утра начиналась первая пара. Приходилось вставать в шесть… А теперь я на пенсии — и кайфую от своей жизни. Радость и покой, нет лишней суеты. Спокойно приготовлю обед, встречу вечером мужа с работы. Дети уже отделились, мы им не помогаем, они хорошо устроены. Получается, живешь только для себя.

Я согласна на все сто процентов с идеей, что 60 лет — это золотая пора, эра полного расцвета, когда ты перестаешь зависеть от мнения окружающих и действительно наслаждаешься жизнью. Какая бы погода ни была, я встаю утром, иду на прогулку, радуюсь. Даже к самой жизни стала относиться иначе.

Вот вам пример. Месяц назад у меня была съемка в купальнике. Шляпы, очки, аксессуары — красота. Фотограф еще переспросил: «Вы нормально к этому относитесь?» Я говорю: «Конечно, почему нет?» Нас было три модели, все женщины 50+ — так хорошо отснялись, быстро, на одном дыхании. Фотограф, молодой парень, не сдержался: «Боже, как приятно с вами работать! Снимаю молодых моделей — у них столько комплексов!»

Я помню себя в 20 лет. Хотя у меня была хорошая фигура, я считала, что живот у меня большой, бедра широкие… Всегда находила какие-то изъяны. А вот сейчас я вообще никаких изъянов в себе не нахожу (смеется. — Прим. Onlíner). Просто кайфую от своего возраста. Да, есть морщины — ну и что? Никакой трагедии, как в 20 лет.

Конечно, общественные стереотипы и предрассудки живучи. В далеком 2019 году я участвовала в съемке: женщины от 55 до 75 в купальниках. Дизайнер создала целую коллекцию, и месседж был такой: возрастные модели тоже могут хорошо выглядеть. Фото разместили на популярном интернет-портале. Нас предупредили: «Пожалуйста, не читайте комментарии». Разумеется, я не удержалась и прочитала. Общественное мнение разделилось. Половина комментаторов осуждала нас: «Боже, вы же бабушки, как не стыдно, лучше бы борщи варили и с внуками сидели!» Как будто мы не варим борщи и с внуками не сидим. А другая половина восхищалась: «Подтянутые, ухоженные, красиво выглядят!»

Тогда я еще работала. И когда пришла в колледж, произошло то же самое: часть коллег меня поздравляли, а часть даже перестали здороваться. Представляете? Женщины с высшим образованием, интеллигенция — и так воспринимают. Есть еще, к сожалению, наш менталитет: это возраст, успокойся, готовься к смерти и не вздумай надевать мини (смеется. — Прим. Onlíner)! А я люблю летом шорты носить. На этой неделе мне исполнилось 60, а я думаю о новой стрижке и маникюре.

Так же страшно, как «пенсия», для многих звучит слово «менопауза». А я не понимаю, почему люди боятся, ведь плюсы — колоссальные. Я уже прошла через это — и теперь так хорошо. Не нужно заморачиваться, ехать на юг и считать свой цикл. И в интимном плане прекрасно. Вот не понимают женщины своих плюсов (смеется. — Прим. Onlíner)! Абсолютная свобода — вот что дает возраст. Свобода во всем. Хочу — крашусь, хочу — нет.

Я занимаюсь йогой, делаю дома упражнения. Много гуляю пешком, чтобы было 10 тыс. шагов в день. Хожу с мужем на парные танцы — хастл и вест-кост-свинг. А еще, когда дети разъехались, мы занялись горными лыжами. Я впервые встала на лыжи в 54, представляете? Правда, не в Андорре или Гудаури, а у нас, в Силичах и Логойске. Тоже очень здорово!

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