Данилов раскрыл главную цель подрыва россиянами Каховской ГЭС 9.06.2023, 12:39

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Алексей Данилов

Последствия для РФ будут катастрофическими.

Российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС для того, чтобы защитники Украины не пошли в контрнаступление на Херсонском направлении.

Последствия преступления для нашего государства будут страшные, а для граждан РФ - катастрофические, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире «Украинского радио». Чиновник отметил, что ответственность за подрыв дамбы будут нести и те, кто давал указание это сделать, и те, кто выполнил его.

«Я хочу сказать, что, прежде всего, россияне это делали с военной целью для того, чтобы мы не пошли в контрнаступление именно на Херсонском направлении. Хотя, я думаю, сегодня можно четко понимать, что у нас были совсем другие планы…», - отметил Данилов.

Российские захватчики 6 июня полностью уничтожили Каховскую дамбу, вода начала затапливать ряд населенных пунктов. Больше всего пострадала временно оккупированная россиянами левобережная часть Херсонской области.

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