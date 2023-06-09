Путина начнут грызть 1 Сергей Таран

9.06.2023, 13:11

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СЯРГЕЙ Таран

Причем свои.

На болотах начинается смута. Кто бы мог поверить еще полгода тому назад, что верный путинист, член Госдумы Затулин заявит, что цели «спецоперации» не просто не достигнуты, а просто потеряли смысл. И за это свои же его собираются наказать. А кто бы поверил, что банда «Вагнера» возьмет в плен (!) полковника регулярной армии [РФ], а Пригожин будет публично грызться с Кадыровым. Все путинисты жестко критикуют все, что происходит в империи, и обвиняют друг друга во всех грехах.

Пока фигура царя остается неприкосновенной. Но в авторитарных обществах всякая критика общества обязательно заляпывает и самого царя, ведь в недемократических обществах за все отвечает он один. Еще немного провалов на фронтах – и Путина тоже начнут грызть. Причем свои.

Как на днях грустно заявил еще один подлец – Гиркин, – в России наступают «смутные времена». Я бы не упоминал ни его, ни других негодяев, но их грызня – это яркая иллюстрация того, что очень скоро ждет всю страну. Внутренние ссоры – очень яркий признак деградации режима. А отсутствие всем понятного преемника Путина только подливает масла в огонь.

И дальше для рашистов будет только хуже.

Сергей Таран, «Фейсбук»

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