Путина начнут грызть

Путина начнут грызть1
- Сергей Таран
- 9.06.2023, 13:11
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Причем свои.
На болотах начинается смута. Кто бы мог поверить еще полгода тому назад, что верный путинист, член Госдумы Затулин заявит, что цели «спецоперации» не просто не достигнуты, а просто потеряли смысл. И за это свои же его собираются наказать. А кто бы поверил, что банда «Вагнера» возьмет в плен (!) полковника регулярной армии [РФ], а Пригожин будет публично грызться с Кадыровым. Все путинисты жестко критикуют все, что происходит в империи, и обвиняют друг друга во всех грехах.
Пока фигура царя остается неприкосновенной. Но в авторитарных обществах всякая критика общества обязательно заляпывает и самого царя, ведь в недемократических обществах за все отвечает он один. Еще немного провалов на фронтах – и Путина тоже начнут грызть. Причем свои.
Как на днях грустно заявил еще один подлец – Гиркин, – в России наступают «смутные времена». Я бы не упоминал ни его, ни других негодяев, но их грызня – это яркая иллюстрация того, что очень скоро ждет всю страну. Внутренние ссоры – очень яркий признак деградации режима. А отсутствие всем понятного преемника Путина только подливает масла в огонь.
И дальше для рашистов будет только хуже.
Сергей Таран, «Фейсбук»