«Возможно, эта схема кому-то известна, но для меня она стала открытием» 2 9.06.2023, 13:40

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Продавец машины рассказал о новой уловке перекупщиков.

Начиная с этой зимы жизнь перекупщиков несколько усложнилась: отменили счета-справки, теперь только договоры купли-продажи. Однако профессия эта слишком прибыльная, чтобы исчезнуть сейчас, в отсутствие дешевых машин у дилеров — считайте, на пике заработков. Очевидно, массового исхода из сферы не случилось. Зато «специалисты» стали выдумывать все новые схемы, как купить подешевле, а продать подороже. Одной из них поделился читатель onliner.by Герман.

«Хочу, чтобы люди узнали о недобросовестных покупателях автомобилей. Возможно, эта схема кому-то известна, но для меня она стала открытием», — говорит минчанин.

Герман так описал происходившие события: «Выставил на продажу свой автомобиль на одном из специализированных сайтов. Первое время звонили только перекупщики — это как обычно. Все они предлагали за машину цену значительно ниже рыночной. Потом поступил звонок от мужчины, который представился как Денис и создал впечатление „реального частного покупателя“. Сам он заверил, что является обычным физлицом, не перекупщиком. По его легенде, он решил купить авто жене. Утверждал, что отдает чуть ли не последние деньги. Тем же вечером он приехал посмотреть машину, проверить состояние. В процессе обратил внимание на недостатки, уговорил несколько сбить цену. Поторговались и в итоге пришли к консенсусу насчет стоимости. Договорились встретиться в ГАИ, пройти сверку номеров, оформить договор купли-продажи».

А далее произошло то, что Герман называет отработанной схемой: «После сверки номеров Денис отлучился — якобы покурить. Вернувшись, он сказал, что сделка отменяется. Мол, неожиданно приехала жена, посмотрела на машину, и она ей не понравилась. Поэтому все отменяется. Возможно, в эту историю можно было бы поверить — ну, случается. Однако спустя буквально пару минут позвонил перекупщик с вопросом: „Ну как, продали машину?“ И, конечно, звонил не просто так, а чтобы предложить свои условия. Видимо, схема рассчитана на психологию продавца: раз уж сегодня договорились и надеялись ее продать, то именно сейчас на эмоциях продадут за любые деньги. В итоге я отказал перекупщику, но все равно потерял время в рабочий день, упустил настоящих покупателей».

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