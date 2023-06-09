В РФ на Урале бастуют шахтеры 9.06.2023, 14:59

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Они уже сутки находятся под землей.

Как сообщает издание Е1.ru, в РФ сотрудники «Мариинского прииска» в уральском поселке Малышева уже сутки находятся под землей, отказываясь подниматься.

Они заявили, что на единственном в России месторождении изумрудов руководство планирует массовые сокращения из-за поэтапной остановки работы шахты и ее последующей консервации.

Работы могут лишиться двести человек. Само предприятие опровергает эту информацию.

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