Найден «один из последних динозавров» 9.06.2023, 16:21

2,344

Он жил в эпоху перемен.

Палеонтологи нашли на территории современного штата Юта в США хорошо сохранившийся скелет нового вида динозавров — Iani smithi, в честь двуликого римского бога Януса. Останки молодого животного включают череп, позвонки и части конечностей, пишет «Хайтек».

Iani smithi обитали на Земле примерно 99 млн лет назад в середине мелового периода, на закате эпохи динозавров. Ключевая особенность нового вида — мощная челюсть с зубами, предназначенными для пережевывания жесткого растительного материала.

Середина мелового периода — эпоха масштабных климатических изменений, повлиявших на популяции динозавров. Повышенное содержание углекислого газа в атмосфере в это время привело к потеплению Земли и повышению уровня моря, ограничивая области обитания динозавров.

В это время на полюсах процветали тропические леса, а цветущие растения захватили прибрежные районы и вытеснили традиционные источники пищи травоядных животных. Изменение климата привело к исчезновению крупных зауроподов, им на смену из Азии пришли утконосые динозавры.

Исследование нового вида поможет дополнить представления палеонтологов о переходном периоде, пришедшем на смену эпохе динозавров и лучше понять эволюцию современных видов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».