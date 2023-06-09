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Украинский разведчик рассказал, кто может претендовать на роль двойника Лукашенко

  • 9.06.2023, 17:03
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Украинский разведчик рассказал, кто может претендовать на роль двойника Лукашенко

Представитель ГУР отметил, что у белорусского диктатора «нетипичная внешность».

У белорусского диктатора Лукашенко, в отличие от Путина, двойников нет – он «слишком нетипичный». Об этом в интервью «Украинской правде» сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Комментируя использование Путиным «технологии двойников», Юсов сказал: «У Лукашенко, кстати, нет двойника <…> Слишком нетипичный. Поэтому, я думаю, что кроме украинских пародистов никто бы и не мог претендовать на эту роль».

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