В Средиземном море археологи нашли свой «бермудский треугольник» 9.06.2023, 17:31

Найдены затонувшие суда.

Во время координируемой ЮНЕСКО экспедиции на отмель Скерки международная группа исследователей обнаружила три корабля, утонувших в разное время в районе рифа Киф, пишет New Voice.

Группа морских археологов из Алжира, Хорватии, Египта, Франции, Италии, Марокко, Испании и Туниса провела совместную миссию и обнаружила три потонувших судна. Одно из них утонуло между 100 и 200 годом нашей эры, а два других датируются началом ХХ века. Исследователи представили свои результаты сегодня на пресс-конференции в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

С помощью многолучевого гидролокатора и дистанционно управляемых подводных аппаратов (ROV) археологи составили карту морского дна и обнаружили обломки затонувших судов. Особенно пристально они изучали континентальный шельф Туниса и Сицилии в рамках отдельных проектов, возглавляемых Тунисом и Италией соответственно.

Недавно обнаруженные обломки кораблей, которые находятся рядом с рифом Киф, признаны опасной областью на мели Скерки. Этот риф находится между Сицилией на севере и Тунисом на юго-западе. Киф занимает огромную площадь Средиземного моря, что создает трудности для судовой навигации даже в наши дни.

Особенную опасность он несет потому, что находится на популярном с древности торговом маршруте.

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