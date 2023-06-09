Все больше белорусов получают польские пенсии 5 9.06.2023, 18:06

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При этом минимальная пенсия в Польше - 352 евро.

Все больше граждан Украины и Беларуси получают польские пенсии по старости и инвалидности – их гарантируют два специальных соглашения о социальном обеспечении, подписанные польским правительством с этими странами: с Украиной в 2012 году, а с Беларусью вступило в силу в 2022 году.

Такие соглашения Польша подписала только с 12 странами: они дают их гражданам те же права, что и гражданам Республики Польша, передает «Польское радио».

В соответствии с этими положениями можно признать периоды страхования в другой стране, благодаря чему период работы в Украине или Беларуси включается в польскую пенсию по старости и наоборот. Для получения пособия достаточно одного взноса.

Таким образом, если кто-то работал в Польше и Беларуси (Украине), он может получать даже две пенсии — от обеих стран. Однако с рядом условий. На практике это выглядит так, что белорус или украинец, работавший на родине, но приехавший в Польшу и находящийся в пенсионном возрасте (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин), может рассчитывать на польскую пенсию (минимальная пенсия в Польше с марта этого года составляет 1588 злотых брутто — 352 евро).

Граждане Украины и Беларуси являются самыми многочисленными группами трудовых мигрантов в Польше, добавляет Rzeczpospolita. Количество украинцев, застрахованных в Управлении соцстрахования Польши, за последние семь лет увеличилось в семь раз — с более чем 101 тыс. до 746 тыс. человек в 2022 году. Еще больший скачок касается граждан Беларуси – с менее чем 9 тысяч до более 108 тыс. в прошлом году.

За шесть лет суммы из соцстраха РП, расходуемые только на пенсии для граждан Украины, выросли со 120 000 злотых (ок. 27 тыс. евро) в 2017 году до 1,2 млн злотых (270 тыс. евро) в прошлом году, — сообщает Rzeczpospolita. Издание добавляет, что в декабре 2022 года количество иностранцев, застрахованных в Польше, составило 1 миллион 63 тысячи человек, а всего за год увеличилось на 188 000 человек.

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