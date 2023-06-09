Военный эксперт проанализировал операции ВСУ в Запорожской области 9.06.2023, 18:12

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Александр Коваленк

Из-за грамотных действий украинской армии российское командование выдало свои позиции.

Известный украинский военный эксперт и блогер Александр Коваленко сделал исчерпывающий анализ ситуации, которая сложилась в Запорожской области. По его словам, атаки Вооруженных сил Украины на российские позиции не что иное, как разведка боем.

«Обзор происходящего в Запорожской области достаточно простой, это никакое не наступление, а разведка боем, причем проводящаяся сразу на нескольких участках и на нескольких направлениях, что и создало в широко, от страха раскрытых глазах российского командования видимость некоего наступления», - отметил Коваленко.

По его словам, российское командование вынуждено было задействовать все оборонные, резервные и тыловые ресурсы, тем самым выдавая свой потенциал, по которому тут же стала работать украинская артиллерия, то есть функционал разведбатов был отработан полностью.

«Каждое подразделение, которое участвует в разведке боем, прекрасно понимает, какие их ждут риски и каковы цели таких мероприятий, поэтому им нижайший поклон за самоотверженность. Но это реалии войны, в которой без жертв, потерь не победить», - добавляет Коваленко.

Кроме того, ВСУ в рамках разведки боем не только полностью выполнили свой функционал, но и позволили взять под свой контроль ряд позиций, освободить ряд локаций от оккупантов, заставили их отступать, хотя это не являлось главной задачей.

«То есть были не только выполнены поставленные задачи, но и перевыполнены. Выход за пределы функционала - это редкое явление», - подчеркнул эксперт.

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