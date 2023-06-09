США объявили крупный пакет военной помощи Украине 1 9.06.2023, 18:30

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Что в него войдет?

Соединенные Штаты Америки (США) выделяют очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость превышает 2 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Новый пакет военной помощи от США включает в себя критически важные средства ПВО и боеприпасы, которые предоставляются в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

В частности, пакет помощи включает:

- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

- системы ПВО HAWK и ракеты;

- 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды.

- Беспилотные авиационные системы Puma;

- боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

- поддержка мероприятий по обучению, техническому обслуживанию и поддержанию.

- Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности, - говорится в сообщении.

Как писал Bloomberg, в этот пакет войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и Hawk.

Eще госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что Украина может рассчитывать на мощный пакет по итогам саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

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