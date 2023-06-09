США объявили крупный пакет военной помощи Украине

США объявили крупный пакет военной помощи Украине1
- 9.06.2023, 18:30
- 1,924
Что в него войдет?
Соединенные Штаты Америки (США) выделяют очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость превышает 2 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Новый пакет военной помощи от США включает в себя критически важные средства ПВО и боеприпасы, которые предоставляются в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).
В частности, пакет помощи включает:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
- системы ПВО HAWK и ракеты;
- 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды.
- Беспилотные авиационные системы Puma;
- боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
- поддержка мероприятий по обучению, техническому обслуживанию и поддержанию.
- Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности, - говорится в сообщении.
Как писал Bloomberg, в этот пакет войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и Hawk.
Eще госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что Украина может рассчитывать на мощный пакет по итогам саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.