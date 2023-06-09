Президент Казахстана отказался ехать на «экономический форум» к Путину 9.06.2023, 18:53

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Касим-Жомарт Токаев

Хозяин Кремля становится все большим изгоем.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не приедет на ежегодный «экономический форум» в российском Санкт-Петербурге на следующей неделе, после того, как он в прошлом году отказался придерживаться линии Кремля по российскому вторжению в Украину, передает Reuters (перевод — zn.ua) со ссылкой на правительство Казахстана.

Там заявляют, что на нынешнем форуме их страну будут представлять только два чиновника – вице-премьер-министр Роман Скляр и заместитель министра экономики Тимур Жаксиликов.

До вторжения в Украину Россия регулярно принимала на форуме мировых лидеров и представителей крупного бизнеса, но западные чиновники и бизнесмены теперь избегают его, а в прошлом году Токаев оказался в центре внимания, отвергнув претензии Кремля к Украине.

Выступая на одной сцене с президентом России Путиным, Токаев заявил, что Казахстан не признает независимость так называемых «Л/ДНР» на востоке Украины. Его слова вызвали удивление, поскольку Казахстан, имеющий самую длинную в мире непрерывную сухопутную границу с Россией, в течение десятилетий был членом возглавляемых Москвой безопасных и торговых блоков и называет Россию своим стратегическим партнером.

Офис Токаева отказался комментировать причины его отсутствия.

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