В «Мачулищи» прилетал российский военно-транспортный самолет Ил-76 1 9.06.2023, 19:32

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Он предназначен для перевозки войск и боевой техники.

На территории Беларуси 8 июня Авиационная активность наблюдалась на аэродромах «Мачулищи» и «Лида». Фиксировались полеты вертолетов и самолетов ВВС РБ и ВКС РФ, сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

На аэродроме «Мачулищи» проходили учебно-тренировочные полеты истребителей Су-30СМ и истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ.

На аэродром «Мачулищи» прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-76545).

Отметим, что Ил-76 предназначен для десантирования воздушных десантов, перевозки войск, боевой техники (в том числе средних танков) с расчетами и вооружения, доставки войскам срочных грузов, а также транспортировки раненых и больных.

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