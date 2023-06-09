Эксперт: В Крыму создают химическое оружие 1 9.06.2023, 19:42

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Что будет, если Россия взорвет «Крымский Титан»?

Российские военные минируют территорию завода «Крымский Титан» на севере Крыма, заявляют украинские власти. В случае взрыва они прогнозируют экологическую катастрофу в самом Крыму и в ближайших регионах от эпицентра событий. Чего стоит опасаться в случае токсичных выбросов из химического завода, рассказывает «Крым.Реалии».

Заявления о минировании «Крымского Титана» начали звучать практически одновременно с появлением информации о намерениях российских войск разрушить дамбу на Каховском водохранилище в Херсонской области.

В Крыму Россия «может готовить провокацию» на химическом заводе в Армянске, которая угрожает экологической катастрофой не только Крыму и части материковой Украины, но Турции и даже самой России утверждает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Крымский Титан» – следующий после Каховской ГЭС?

О вероятной «подготовке теракта или химической диверсии» на заводе «Крымский Титан» в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали еще в феврале.

По информации ВСУ, российские военные завезли на завод «Крымский Титан» взрывчатку и минируют территорию.

О минировании российскими войсками «Крымского Титана» также заявляют в крымском движении сопротивления российской агрессии «Атеш». По мнению его представителей, так Россия пытается остановить контрнаступление ВСУ и обвинить Украину в «экологическом терроризме».

По мнению Александра Прокудина, возможный взрыв на «Крымском Титане» спровоцирует выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ и может привести к экологической катастрофе.

«Под угрозой – жители Крыма, семи областей Украины, Турции и самой России. Мы четко осознаем угрозу для наших людей, осуществляем постоянный мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть», – сказал он.

На самом заводе «Крымский Титан» информацию о минировании своей территории публично не комментируют.

Российские власти Крыма отрицают возможность подрыва завода. Спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов назвал заявление об этом «глупостью и ложью».

Как завод отравил север Крыма

Завод «Крымский Титан» расположен в Армянске неподалеку от Перекопского перешейка, соединяющего Крым с материковой частью Украины.

До российской аннексии Крыма он был крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе.

Завод принадлежал российскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. После российской аннексии Крыма продолжил работать в условиях международных санкций. В 2021 году в Group DF Фирташа объявили о продаже этих активов.

На данный момент завод контролируется коммерческими структурами, связанными с российскими олигархами Борисом и Аркадием Ротенбергами – из орбиты президента этой страны Путина, выяснил «Центр журналистских расследований».

Сами они публично не афишируют причастность к «Крымскому Титану».

Опасность этого химического производства местные жители смогли воочию увидеть в августе 2018 года. Тогда на «Крымском Титане» произошли выбросы неизвестных веществ, из-за которых пострадали люди, приусадебные участки, зеленые насаждения и в целом значительно ухудшилась экологическая ситуация.

Жители Армянска запасались масками и респираторами, заявляли о проблемах с органами дыхания и обострении болезней. Многие тогда вынуждены были эвакуироваться из города.

От заводских выбросов пострадали не только жители Армянска и ближайших населенных пунктов, но и часть приграничных к Крыму регионов Херсонской области.

Российские власти Крыма объясняли случившееся выбросами из кислотонакопителя, куда сбрасывались отходы производства. А причиной называли вододефицит, образовавшийся в результате отсутствия подачи днепровской воды в Крым. Завод нуждается в существенных объемах воды для производства и утилизации отходов.

В итоге «Крымский Титан» временно закрывали. Но затем снова возобновили его работу. Это производство дает работу тысячам местных жителей и является бюджетообразующим в регионе.

«Угроза катастрофы межгосударственного масштаба»

Основную опасность для людей и окружающей среды представляют токсичные продукты переработки сырья на «Крымском Титане», говорит кандидат химических наук, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Игорь Фесич.

В случае взрыва на заводе ученый прогнозирует возможность как локального загрязнения территорий, так и глобального отравления всего живого вокруг. Зависит это от методов переработки сырья, применяемых на этом производстве, и объемов токсичных веществ.

«Для производства диоксида титана применяются два метода: хлоридный и сульфатный. Какой из них используют на «Крымском Титане», сказать сложно, потому что доступа к заводу нет, а информация о его деятельности в условиях российской оккупации Крыма очень ограничена. Характерным признаком выброса хлора в случае возможного взрыва является наличие зеленовато-желтого дыма, образующего с атмосферной водяной парой белый дым. Если на «Крымском Титане» есть резервуары с хлором, который используется для хлорирования титансодержащего сырья, то его утечка может привести к глобальным негативным последствиям. Потому что испарения хлора могут распространяться на обширные территории. Хлор и его производные очень токсичны и для человека, и для природы», – пояснил Игорь Фесич.

Более вероятной, по мнению ученого, является утечка из «Крымского Титана» отходов сульфатного метода производства – токсичной концентрированной сульфатной кислоты.

«Ежегодно десятки тысяч тонн отходов отработанной сульфатной кислоты накапливается в резервуарах-отстойниках. В случае взрыва на заводе создание в воздухе аэрозолей сульфатной кислоты спровоцирует коррозию металлических предметов, появление сухой листвы и травы, химических ожогов на коже людей и животных. При их вдыхании будет ощущаться кислый привкус, появятся симптомы затрудненного дыхания, воспаление дыхательных путей, возможно, даже с летальным исходом. То есть последствия могут быть, как минимум такими же, какие наблюдались в Армянске в 2018 году», – говорит Игорь Фесич.

Возможное разрушение отстойников с сульфатной кислотой может привести к ее попаданию в грунт, подземные и поверхностные воды, в том числе в озеро Сиваш и Черное море, допускает ученый.

«В зависимости от погодных условий и масштабов взрыва зона химического поражения может достигать территории Крыма, южных и центральных областей Украины, акватории Черного моря. Выпадение кислотных дождей, вероятно, будут фиксировать в Молдове, на побережье Краснодарского края и Румынии. То есть подрыв отстойников «Крымского Титана» станет техногенной экологической катастрофой межгосударственного масштаба», – говорит он.

Минируя «Крымский Титан», Россия, по мнению Игоря Фесича, «создает из него химическое оружие», поэтому профильным службам Украины следует уже сейчас планировать мероприятия на случай возможной утечки из завода токсичных веществ.

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