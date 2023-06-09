Генштаб ВСУ: За сутки на востоке Украины прошло 27 боев 9.06.2023, 20:00

Украинские защитники отбили все атаки в районе города Марьинка.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, в течение суток произошло 27 боевых столкновений. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в вечерней сводке за 9 июня.

- Противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 27 боевых столкновений. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполовка, Дроновка, Северск, спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Дубрава, Верхнекаменское, спорное, Раздолевка Донецкой области, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Торецка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Звановка, Никифоровка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, как проинформировали в Генштабе ВСУ, противник совершил неудачные попытки наступления неподалеку населенных пунктов Северное и Невельское. Нанес авиационные удары в районах Васильевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское Первомайское Донецкой области.

Кроме того, в сводке говорится, что украинские защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Островское, Курахово, Дачное, Победа, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области.

- На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Великая Новоселка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районе Новоселки Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области и город Херсон, - заявили в Генштабе.

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