Ford изобрел резервную батарею на крыше для электромобилей 4 9.06.2023, 20:04

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Резервная батарея может быть установлена перед поездкой и пригодится в местности, где нет зарядных станций.

Ford запатентовал технологию, которая позволяет разместить резервную аккумуляторную батарею на крыше. Это позволит увеличить запас хода электромобилей. Об этом рассказали на сайте Motor1, сообщает «Фокус».

В Ведомстве США по патентам и товарным знакам заметили патент, в котором представлен внедорожник в стиле Ford Bronco с необычным багажником на крыше. В него вмонтирована аккумуляторная батарея с зарядным устройством.

В патенте сказано, что резервная батарея может быть установлена перед поездкой. Это может пригодиться в местности, где нет зарядных станций.

Ford планирует оснастить блок на крыше воздуховодами, которые будут охлаждать аккумуляторную батарею. Они будут оснащены дистанционно управляемыми клапанами, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Корпус аккумуляторной батареи хотят изготовить из пенополиуретана. Это может помочь регулировать уровень тепловой энергии внутри корпуса.

Резервную батарею можно заряжать так же, как и электромобиль. Достаточно воспользоваться заводским шнуром для зарядки и подключить его к зарядной станции.

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