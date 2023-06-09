В Беларуси впечатляюще выросла популяция диких лошадей 9.06.2023, 20:27

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Минлесхоз заявил, что их лучше не кормить.

Дикие тарпановидные лошади стали частью экосистемы Беларуси, пишет zerkalo.io со ссылкой на Минлесхоз. Популяция растет, а кормить их не стоит.

«Ежегодно популяция растет примерно на 40−45 голов. С начала этого года ряды тарпановидных пополнили уже почти три десятка жеребят. Это говорит о том, что они стали частью экосистемы и прекрасно чувствуют себя в наших природных условиях», — рассказал начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез.

Он напомнил, что эти животные способны сами обеспечивать себя питанием: «Получая еду от человека, они начинают к этому привыкать. Как следствие — все чаще приходят в деревни, где уже требуют еду. Поэтому туристам стоит воздержаться от такого проявления дружелюбия».

Сотни диких тарпановидных лошадей породы коник с живут в Налибокской пуще. Первых представителей популяции в 2019 году безвозмездно передали Нидерланды.

Цель этого проекта по возвращению диких лошадей в природу — полное восстановление пищевой цепи. То есть они должны выполнять роль «газонокосилок» — поддерживать пастбища в высокопродуктивном состоянии и не давать им зарастать. Это позволит обеспечивать зубров, оленей и прочих животных молодыми, сочными и питательными кормами.

Последний действительно дикий тарпан был убит в 1879 году. Спустя 30 лет в российском зоопарке умер и последний представитель этого вида в неволе.

Начиная с 1930-х годов было предпринято несколько попыток вывести лошадей, похожих на тарпанов, путем селективного разведения. Возникшие в результате породы включали «лошадь Хека», «лошадь Хегардта», а также производную от породы «польский Коник», все из которых имеют первобытный внешний вид, особенно в окрасе шерсти.

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