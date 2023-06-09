Шесть ярких фильмов, которые разнообразят выходные 1 9.06.2023, 20:52

Один из них называется «Семь самураев».

Если вы планировали киновечер на выходных, «24 канал» предлагает посмотреть одну из зрелищных кинолент. А выбирать есть из чего, ведь в рейтинге лучших боевиков всех времен – 6 фильмов на любой вкус.

«Семь самураев» (1954)

Боевик создан режиссером Акирой Куросавой. В центре событий – бедная деревня, где на местных жителей нападает группа бандитов. Люди находят помощь у 7 странствующих самураев, рискующих своей жизнью, чтобы защитить местных жителей.

Увлекательные сцены драк в фильме были новаторскими в свое время, ведь режиссер использовал несколько камер для съемок. Импровизации талантливых актеров Тосиро Мифуне и Такаши Шимура также сделали поединки более реалистичными и опасными. Так что однозначно «Семь самураев» достойны вашего внимания.

«Леон» (1994)

Культовый фильм известного режиссера Люка Бессона, изображающего историю профессионального киллера Леона (Жан Рено) и 12-летней Матильды (Натали Портман). Мужчина забирает девочку жить к себе после того, как всю ее семью убили. Она быстро обнаруживает, что Леон — наемный убийца, и просит научить пользоваться оружием, чтобы она могла отомстить обидчикам.

«Плохие парни» (1995)

«Плохие парни» — один из лучших фильмов режиссера Майкла Бэя, а шутки и дружба между Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом превратили его в крутой боевик всех времен.

По сюжету главные герои являются полной противоположностью друг другу: образцовый бедный семьянин и богатый холостяк. Единственное общее между ними – это работа в полиции, ежедневно бросающая новые вызовы. В этот раз они должны поймать преступника, укравшего наркотики из секретного состава. А еще спасти девушку, случайно оказавшуюся на его пути. Но для выполнения задания мужчинам придется поменяться местами.

«Гладиатор» (2000)

«Гладиатор» режиссера Ридли Скотта наполнен сценами убийств, мести и великолепной игры голливудских актеров Рассела Кроу и Хоакина Феникса. Фильм сочетает в себе реалистическое действие с историческим периодом.

Кроу играет роль испано-римского генерала Максима Децима Меридия, которого предают, когда Коммод, амбициозный сын императора Марка Аврелия, убивает своего отца и захватывает трон. Сведенный к рабству, он поднимается в карьере через гладиаторскую арену, чтобы отомстить за убийство семьи и своего императора.

«Безумный Макс: Дорога гнева» (2015)

«Безумный Макс: Дорога гнева» - это как путешествие из ада от режиссера Джорджа Миллера. Для главного героя Макса единственный способ утолить горечь потери жены – это побыть наедине, но это ему не удается. Он попадает на линию перекрестного огня между конвоем под руководством императрицы Фюриозы и ярыми воинами, которые их преследуют. Цель бандитов – женщины, способные дать потомство. Макс становится на сторону беглецов, собирающихся пересечь опасную пустыню, но еще не знает, чем это завершится.

Интересно, что на производство ленты ушло 25 лет.

«Атомная блондинка» (2017)

Боевик cнял режиссер Дэвид Литч. Лента рассказывает историю о талантливой шпионке.

В центре событий – агент Лоррейн Бротон (Шарлиз Терон), которая является сексуальной, опасной и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с задачей вернуть секретное досье, она вынуждена сотрудничать с другим агентом под прикрытием. Однако вместе они должны преодолевать путь шпионских игр и опасных приключений.

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