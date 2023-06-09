Кулеба жестко прошелся по ООН из-за отсутствия реакции на подрыв Каховской ГЭС 3 9.06.2023, 21:36

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Дмитрий Кулеба

Молчание ООН было ошибочным.

Организация Объединенных Наций набрала в рот воды в день, когда россияне подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Молчание ООН было ошибочным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что быстрая реакция - это не про международные организации, поскольку у них своя бюрократия и сдерживающие факторы.

- ООН очень конкретно, буду дипломатом, «ошиблась» в день теракта. Они праздновали День русского языка и набрали в рот воды. Я думаю, что если бы они набрали в рот днепровской воды, смешанной с машинным маслом и кровью, возможно, они бы немного иначе себя вели. Но поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, то они умудрились весь день молчать и ничего не делать, - отметил Кулеба.

Украинский министр также отметил, что хочет защитить офис ООН в Украине, поскольку он организовал небольшую команду в Херсоне для помощи. Но даже такая реакция была неадекватной для масштаба трагедии.

Кулеба добавил, что после разговора с сотрудниками офиса они удвоили усилия и сформировали две команды, которые готовы ехать на левый берег области и помогать с эвакуацией и гуманитаркой, если Россия предоставит гарантии безопасности. Но, по словам министра, этого, вероятно, не случится.

Напомним, россияне 6 июня ночью подорвали Каховскую ГЭС. В результате теракта была разрушена дамба, это привело к затоплению части населенных пунктов Херсонской области.

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