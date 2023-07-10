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Кулеба: Украина вступит в НАТО без ПДЧ

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  • 10.07.2023, 13:38
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Кулеба: Украина вступит в НАТО без ПДЧ
Дмитрий Кулеба

Достигнут консенсус.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

«После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины к членству. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы прояснить приглашение Украине стать членом», — отметил он в Twitter.

Министр отметил, что это также лучший момент, чтобы внести ясность относительно приглашения Украины стать членом Альянса.

ПДЧ — это так называемый предварительный этап членства в НАТО. В это время страна-претендент должна выполнить индивидуальную программу подготовки к будущему членству.

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