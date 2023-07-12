Байден в Вильнюсе поддержал белорусов

Байден в Вильнюсе поддержал белорусов7
- 12.07.2023, 20:19
- 1,624
Президент США призвал продолжать бороться.
Президент США Джо Байден во время своего выступления 12 июля в Вильнюсском университете по итогам саммита НАТО выразил слова поддержки жителям всех стран, которые продолжают бороться за то, чтобы их голос был услышан.
— Многие из вас знают, насколько важно иметь возможность определять свое будущее. Это важно для людей по всему миру. Не только в Украине. В Беларуси, Молдове, Грузии и по всему миру, где люди продолжают бороться, чтобы их голоса были услышаны, — сказал американский лидер.
Он подчеркнул, что главная мысль его выступления: «продолжайте бороться».
— И никогда, никогда не сдавайтесь, продолжайте бороться за лучшее завтра. Защита свободы — это не дело одного дня или года — это дело всей жизни, — сказал Байден.