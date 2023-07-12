Байден в Вильнюсе поддержал белорусов 7 12.07.2023, 20:19

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Джо Байден

Президент США призвал продолжать бороться.

Президент США Джо Байден во время своего выступления 12 июля в Вильнюсском университете по итогам саммита НАТО выразил слова поддержки жителям всех стран, которые продолжают бороться за то, чтобы их голос был услышан.

— Многие из вас знают, насколько важно иметь возможность определять свое будущее. Это важно для людей по всему миру. Не только в Украине. В Беларуси, Молдове, Грузии и по всему миру, где люди продолжают бороться, чтобы их голоса были услышаны, — сказал американский лидер.

Он подчеркнул, что главная мысль его выступления: «продолжайте бороться».

— И никогда, никогда не сдавайтесь, продолжайте бороться за лучшее завтра. Защита свободы — это не дело одного дня или года — это дело всей жизни, — сказал Байден.

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