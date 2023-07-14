Россияне спровоцировали массовую драку в Батуми и нарвались на правду о себе 3 14.07.2023, 7:53

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Российские туристы выдвинули претензии по поводу условий в элитном жилом комплексе.

11 июля российские туристы довели жителей Батуми до белого каления и спровоцировали потасовку. Все началось из-за недовольства «гостей» отключением электричества в элитном ЖК Batumi View.

Как пишут российские паблики, россияне несколько дней жаловались на отсутствие света.

До этого они уже обращались в управляющую компанию, где им сообщили, что виноваты энергетики.

Энергетики обвиняли в проблемах застройщика, который за полтора года не нашел времени и возможности заменить временный силовой кабель на постоянный.

Во время визита к застройщику разгорелся нешуточный конфликт, во время которого граждан РФ, снимающих ссору на телефон, назвали «шл*хами» и советовали возвращаться на родину, чтобы диктовать свои права.

Граждане РФ оправдывались, что снимают все на телефон для того, чтобы показать полиции, как их обидели.

Если верить версии пропагандистов, то россияне сняли побои и пошли в полицию. Там приняли заявление и начали проверку. Застройщик принес извинения, однако представители страны-агрессора недовольны тем, что якобы были задеты их чувства. Версия грузинской стороны пока неизвестна.

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