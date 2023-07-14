Свитан: Российская армия готовит «жест доброй воли» в трех регионах 1 14.07.2023, 13:51

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Военный эксперт рассказал, откуда ВСУ выбьют россиян в первую очередь.

Оккупационной армии России выгодной уйти из Бахмута, Соледара и Великой Новоселки Донецкой области, иначе они будут уничтожены. В перспективе ВСУ проведут зачистку от захватчиков Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

В интервью «Главреду» он рассказал о том, что российские войска могут пойти на новые «жесты доброй воли». По словам эксперта, захватчикам выгоднее всего выйти под давлением ВСУ из Бахмута, Соледара и Великой Новоселки, иначе их уничтожат силы обороны Украины.

«Самое плохое для России направление – это часть бахмутско-соледарского выступа. Еще полгода назад противник вклинился в нашу оборону, а продвинуться дальше не смог. По большому счету, теперь фланговыми ударами мы их зачищаем. С военной точки зрения, россиянам выгодно оттуда уйти: из Бахмута, Соледара и Великой Новоселки. Иначе мы их просто уничтожим. Они это прекрасно знают», - отметил Свитан.

Также он добавил, что в перспективе ВСУ зачистят от российских оккупантов Запорожскую и Херсонскую области.

«А в глобальном смысле возможен уход российских войск с запорожского и херсонского направлений. Россиянам, с военной точки зрения, невозможно удержать Запорожскую и Херсонскую области. В результате мероприятий, которые сейчас активно проводятся, эти два участка фронта однозначно будут зачищены от российских войск. Если у российского командования возобладает военная мысль, то они уйдут оттуда сами – закроются в Крыму и попытаются запечататься на Донбассе», - подчеркнул Роман Свитан.

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