Эстонская разведка: ВСУ близки к крупному успеху на фронте 14.07.2023, 15:28

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На это указывают несколько факторов.

Операции украинских военных в ходе контрнаступления и признаки затруднений войск РФ говорят о том, что ВСУ могут рассчитывать на крупный успех на фронте.

Об этом ERR сообщил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг.

На брифинге в Минобороны Эстонии Гросберг рассказал о тактике украинских военных, которые уничтожают командные пункты и логистические центры российских военных точечными ударами, а также об успехах в районах под Бахмутом. Также он напомнил, то Россия исчерпывает свои резервы.

«Все это говорит о том, что украинцы близки к крупному успеху», - сказал Гросберг.

Он отметил, что подготовительные наступательные операции, которые сейчас проводят Силы обороны, направлены на то, чтобы сковать российские части на узких участках и найти слабые места для прорыва. С этой же целью ВСУ атакуют важные транспортные узлы, логистические пункты и центры управления российской армии в тылу.

Ситуация на востоке

Гросберг также рассказал, что украинские защитники под Бахмутом смогли захватить ключевые участки местности к северу и югу от города. Это дает возможность вести артиллерийский обстрел и контролировать ведущие к Бахмуту дороги. Это также осложняет снабжение расположенных там подразделений РФ.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии подчеркнул, что российские воздушно-десантные войска, дислоцированные в Бахмуте с весны, несут потери и не могут быть переброшены в другое место или выведены в резерв.

Он отметил, что ВДВ - это элитное российское подразделение, бойцы которого обладают высоким боевым духом. Поэтому такая тактика истощения сказывается на их мотивации.

«В какой-то момент это должно привести к более крупному успеху», - считает полковник.

Ситуация на юге

Голдберг отметил, что украинские подразделения увеличили занимаемую площадь и точечными ударами уничтожают ключевые объекты в районе Запорожья и Великой Новоселовки.

Например, полковник напомнил про нападение на отель в Бердянске, в результате которого был убит заместитель командующего Южным военным округом российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

Гросберг также вспомнил об увольнении российского генерала Ивана Попова, как предполагается, из-за его критики в адрес Генштаба РФ и утечки записей о положении 58-й армии под его командованием. По словам Попова, части очень долго находятся на передовой и не заменяются, а кроме того, военные массово гибнут из-за артиллерии.

«Все это говорит о том, что резервы Российской Федерации иссякают, поскольку подразделения не ротируются», - отметил Гросберг.

Он также добавил, что на северо-востоке, на Сватовском и Купянском направлениях российские войска хоть и нанесли наибольшее число ударов и добились определенных успехов, но пока далеки от тактического прорыва. Цель давления там - заставить Украину перебросить войска из-под Бахмута и других мест, где они добились успеха.

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