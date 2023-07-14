ISW: Под Кременной ВСУ ведут позиционные бои 14.07.2023, 15:42

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Обновленные карты боевых действий.

Силы обороны Украины наступают на границах Донецкой и Запорожской областей и проводят контрнаступательные операции на Бахмутском и Запорожском направлениях, а под Кременной идут позиционные бои.

Как сообщает «Апостроф», б этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Обстановка в Луганской и Харьковской областях

Продолжаются бои в Новоселовском (16 км северо-западнее Сватово). Линия фронта сейчас проходит по Новоселовской железной дороге. Украинские силы контратаковали у лесополосы в районе Новоселовского железнодорожного полотна, а российские войска вели наступательные операции к югу от Новоселовского и в районе Новоселовского железнодорожного полотна.

Российские и украинские войска перешли к позиционным боям возле Кременной. Оккупанты продолжили наступление вблизи Торского (13 км к западу от Кременной). Российские силы продолжали наступать западнее Кременной и Сватового, пытаясь оттянуть украинские резервы на линию фронта в Луганской области с их позиций в районе Бахмута.

Обстановка на Донбассе

Украинские войска продолжают контрнаступательные операции на флангах Бахмута и продвинулись на южном фланге от города. Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска владеют инициативой вокруг Бахмута и продвигаются на новые позиции на высотах.

13 июля российские силы совершили ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили все российские атаки вблизи Берховки. Череватый сообщил, что вблизи Клещеевки действуют неопределенные чеченские формирования.

Продолжаются боестолкновения на линии Авдеевка-Донецк. Украинские силы совершили ограниченное продвижение к северу от Красногоровки (9 км к северу от Авдеевки). В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Авдеевки и завода "Керамик" (10 км к северу от Авдеевки) и Марьинки. Штурмовые подразделения "Шторм-З" продолжают атаковать в направлении Авдеевской промзоны.

Обстановка на южном фронте

Украинские силы проводят наступательные действия в западной части Донецкой области. Также, украинские войска продолжили движение в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Украинские войска проводят атаки в районе Приютного (14 км к юго-западу от Великой Новоселки), Макаровки (5 км к югу от Великой Новоселки) и Старомайорского (8 км к югу от Великой Новоселки). Более того, ВСУ усилили наступление в районе границы Донецко-Запорожской областей.

Украинские воины добились некоторых успехов на западе Запорожской области. Наступательные операции продолжаются в районах Новоданиловка-Широкая Балка (3 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка-Новопокровка (6-13 км к юго-востоку от Орехова). Достигнут частичный успех.

Российский "военкор" утверждает, что украинские войска захватили позиции российского 71-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, Южный военный округ) к северо-востоку от Работиного (11 км к югу от Орехова).

По состоянию на 13 июля, украинские войска сохраняют ограниченное присутствие в восточной (левобережной) части Херсонской области.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что российские оккупационные власти продолжают отказывать инспекторам МАГАТЭ в доступе к некоторым критическим зонам на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Российские операторы ЗАЭС до сих пор не разрешили персоналу МАГАТЭ получить доступ к крышам защитной оболочки реактора для проверки на наличие там взрывчатки.

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