Что будет, если легковушка въедет в комбайн? 3 14.07.2023, 16:05

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В Сеть попало видео ДТП под Речицей.

В Речицком районе Гомельской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого комбайн подмял под себя легковой автомобиль. Видео с места аварии выложил в интернет один из пользователей TikTok.

Судя по подписи к видеоролику, ДТП произошло 8 июля 2023 года, однако, подробностей автор не сообщил. Не известно, что именно спровоцировало аварию и пострадали ли в ней люди, однако, видно, что для того, чтобы разобраться с её последствиями пришлось вызывать сотрудников МЧС.

Кадры видеоролика также дают отчётливо понять, насколько опасным может быть столкновение с огромной сельскохозяйственной техникой, которой с началом уборочной кампании на дорогах Беларуси становится всё больше.

Особенно внимательным следует быть автомобилистам в сельской местности, на дорогах местного значения. Они зачастую бывают слишком узкими, чтобы на них могли с лёгкостью разъехаться огромные комбайны и даже небольшие легковые автомобили.

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