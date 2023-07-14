Что будет, если легковушка въедет в комбайн?3
- 14.07.2023, 16:05
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В Сеть попало видео ДТП под Речицей.
В Речицком районе Гомельской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого комбайн подмял под себя легковой автомобиль. Видео с места аварии выложил в интернет один из пользователей TikTok.
Судя по подписи к видеоролику, ДТП произошло 8 июля 2023 года, однако, подробностей автор не сообщил. Не известно, что именно спровоцировало аварию и пострадали ли в ней люди, однако, видно, что для того, чтобы разобраться с её последствиями пришлось вызывать сотрудников МЧС.
Кадры видеоролика также дают отчётливо понять, насколько опасным может быть столкновение с огромной сельскохозяйственной техникой, которой с началом уборочной кампании на дорогах Беларуси становится всё больше.
Особенно внимательным следует быть автомобилистам в сельской местности, на дорогах местного значения. Они зачастую бывают слишком узкими, чтобы на них могли с лёгкостью разъехаться огромные комбайны и даже небольшие легковые автомобили.