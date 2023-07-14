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Залужный обещает отвоевать Крым

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  • 14.07.2023, 21:39
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Залужный обещает отвоевать Крым

Главком ВСУ заявил, что его «никто не остановит».

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в интервью американской газете The Washington Post заявил, что вернет временно оккупированный Крым, несмотря на переживания некоторых западных союзников по поводу вероятной реакции Кремля.

По словам журналистов, некоторые западные чиновники «частно волнуются» из-за вероятной реакции российского диктатора Владимира Путина на то, что украинские войска могут добраться до Крыма.

Залужный ответил, что его это не волнует и он достигнет цели.

«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать – меня никто не остановит», – сказал он.

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