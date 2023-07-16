Российский депутат заявил, что ЧВК «Вагнер» в Беларуси нужна для захвата Сувалкского коридора 12 16.07.2023, 19:44

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С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

ЧВК «Вагнера» решили перебросить в Беларусь, потому что России «в случае чего» будет необходим Сувалкский коридор. С таким заявлением на российском ТВ выступил депутат Андрей Картаполов, пишет ресурс «BILD на русском».

Глава комитета Госдумы РФ по обороне в эфире российского телевидения заявил, что ЧВК «Вагнера» направили в Беларусь «не только и не столько» для того, чтобы обучать Вооруженные силы Беларуси, как сообщалось ранее. «Есть такой Сувалкский коридор… И вот этот Сувалкский коридор в случае чего нам очень нужен», – заявил Картаполов.

Депутат также сказал, что наемники ЧВК «Вагнера» сформируют «готовый ударный кулак, который сумеет взять коридор за считанные часы».

Российские пропагандисты еще в прошлом году, после того, как из-за санкций подпал под запрет транзит товаров в Калининград, заявляли о гипотетическом захвате Сувалксакого коридора. Этот коридор соединил бы Калининградскую область и Беларусь, а Литву, Эстонию и Латвию отрезал бы от стран НАТО.

В феврале 2022 года издание Politico сообщало, что с начала открытой агрессии России в Украине самым гипотетически опасным местом на Земле можно считать Сувалкский коридор между Беларусью и Калининградской областью, так как там может начаться непосредственный конфликт России и блока НАТО.

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