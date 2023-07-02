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Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив

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  • 2.07.2023, 14:49
  • 6,774
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив

Ответ лежит на поверхности.

Я смотрю здесь все озабочены «странным» вопросом: «Чего именно бункерное недоразумение не «замочило в сортире» лысого истукана и его «друзей», которые решались на демарш, ведь раньше Путин довольно живо мочил всех и вся, кто ему не нравился? Почему пошел на какие-то договоренности и подковерные терки с ними?»

Ответ лежит на поверхности. Я же написал, об этом 6 дней назад.

Пригожин контролирует до сих пор (а раньше имел прямое отношение) к части кремлевского общака (так называемых, «активов на черный день», или то, что я назвал «золото Лубянки»).

Для той банды олдскульных гэбистов, которая засела в Кремле, вопрос «активов на черный день», скажем так, носит ну-у очень интимный характер. Попытка шантажа со стороны одного из «топ-менеджеров» этой неформальной организации остальных ее членов (своего начальства), скажем так, на предмет своего дальнейшего «трудоустройства» и стала основной движущей силой этого перфоманса, а в дальнейшем стала фундаментом договоренностей «высоких сторон».

Стороны договорились о:

– «топ-менеджера» – не будут обнулять и даже выделят ему и его друзьям «долю малую на жизнь».

– а «топ-менеджер», в свою очередь, вернет полный контроль над «активными» (точнее, той частью, которой он распоряжался) «активами» этой организации и не будет в будущем ставить ребром вопрос управления всей организацией.

Все остальные разговоры, о «слабости режима», «распаде государства» и роли и месте Лукашенко в этом деле – дымовая завеса, не более.

Проще говоря, одному хотелось жить, причем «красиво» жить; другому хотелось вернуть свои активы.

Но, конечно, у сторон, в свете последних событий, осталось некоторое «недовольство». У одного злость и «обида» на то, как его пытались «списать» или, проще говоря – «уволить с работы». У другого – чувство, что его предал один из «ведущих и приближенных сотрудников», который, по его представлениям, должен был «молча умереть» или «вовремя уволится».

Более интересный вопрос: КТО именно подтолкнул господина Пригожина к этому демаршу?

Ведь, очевидно, что сам он в тех же самых равных условиях просто удрал бы при получении известия о собственном «обнулении» (куда именно – мест для этого у г-на Пригожина полно).

Кто-то убедил его в том, что шантаж удастся, и он получит гарантии своей безопасности (и даже помог Пригожину в деле организации этого шантажа). Также очевидно, что этот «кто-то» – ну-у очень приближенный к Путину (или группа лиц).

Поэтому, в этом смысле, я полностью согласен с утверждением, что случай с господином Пригожиным в РФ «совсем не последний», а члены путинского «политбюро», в свою очередь, сейчас явно в опасности, причем почти все без исключения.

Все по классическим «русским» канонам, заговор на заговоре, матрешка в матрешке.

Константин Машовец, «Фейсбук»

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