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На казахстанском телевидении заявили о территориальных претензиях к РФ

  • 2.07.2023, 20:39
На казахстанском телевидении заявили о территориальных претензиях к РФ

Ведущий рассказал, что Западную Сибирь, Астраханские земли и Алтай всегда населяли казахи.

На казахстанском канале Atameken заявили о территориальных претензиях к РФ.

«Не только северный Казахстан, но и Западная Сибирь и Астраханские земли и Алтай всегда была ореолом расселения казахов. Степники кочевали там тогда, когда даже не пахло российским государством. Замечу, что Оренбург – первая столица Казахстана, Астрахань – исконные земли казахских родов. Именно там похоронен великий музыкант и композитор Курмангазы.

Тюмень на казахском звучит как Тумен, т.е. нижняя земля. И это была самая северная часть казахских кочевников, а Алтай – колыбель всех тюркских народов», - провел урок истории для граждан РФ ведущий казахстанского ТВ.

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