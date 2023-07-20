Мощные взрывы на северо-западе Крыма: разрушены административные здания оккупантов 20.07.2023, 8:15

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Россияне ищут «неуловимый» беспилотник.

На северо-западе временно оккупированного Крыма прозвучали взрывы сегодня ночью, 20 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.

По данным представителей оккупационных «властей», в результате взрывов повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы.

Причиной взрывов, по мнению оккупантов, якобы стал беспилотник. Интересно, что населенный пункт, и даже район, в котором ночью звучали взрывы, так называемые «власти» держат в секрете.

Взрывы прозвучали в Раздольном

По информации Telegram-канала «Крымский ветер», взрывы сегодня в 4:30 ночи прозвучали в селе Раздольном.

Напомним, что вчера во временно оккупированном Крыму произошли взрывы на крупнейшей военной базе РФ в Кировском районе возле села Кринички. Произошла масштабная детонация боеприпасов.

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