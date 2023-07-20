Белоруска заметила, что на Wildberries пропали некоторые популярные товары 20.07.2023, 13:35

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Что говорят в компании?

Из продажи в интернет-магазине Wildberries пропали некоторые популярные товары, сообщила в редакцию «Зеркала» одна из читательниц. По ее словам, теперь недоступны для заказа в том числе смартфоны и кофе. Журналисты как физлицо спросили у компании, почему недоступны для заказа товары, которые ранее были в наличии.

— Заметила, что на Wildberries стало невозможно купить кофе и чай. После запроса в строке поиска всплывает сообщение, что ничего не найдено, — сообщила одна из покупательниц этой интернет-площадки. — Такая ситуация уже примерно месяц. Сейчас решила проверить, есть ли в наличии смартфоны. Они тоже пропали из продажи на маркетплейсе. Причем ассортимент в этих перечнях товаров был немаленький.

Журналистам также не удалось найти на сайте Wildberries кофе — ни растворимый, ни молотый, а чай — есть (как пакетированный, так и рассыпной). Раздел «смартфоны» на Wildberries пустой, в нем не отображаются товары. При этом удается найти на отдельных страницах несколько iPhone, их удается отправить в корзину.

В контакт-центре Wildberries пояснили, что пользователям отображаются на сайте только те товары, которые доступны к заказу по их адресу.

«Некоторые товары были сняты с продажи, пожалуйста, ориентируйтесь на товары, которые доступны к заказу», — уточнили в контакт-центре Wildberries.

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