Один из самых громких предвыборных шагов Мадьяра вступил в силу 6.06.2026, 18:14

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ПЕТЕР МАДЬЯР

ФОТО: GETTY IMAGES

Венгрия ограничила выдачу новых разрешений мигрантам не из ЕС.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подписал постановление, которое ограничивает приток трудовых мигрантов из стран вне ЕС, сообщает DPA.

Новые разрешения на проживание по схеме для работников-мигрантов, которую ввело предыдущее правительство Виктора Орбана, больше не будут выдаваться.

Существующие разрешения остаются действительными до окончания срока. Можно ли будет их продлить, в постановлении не уточняется.

Речь идет не о полном запрете для граждан стран вне ЕС, а именно об упрощенной схеме правительства Орбана для работников из других стран.

Она обеспечивала вербовку работников из-за пределов ЕС через агентства, подконтрольные предыдущему правительству.

Мадьяр критиковал эту практику во время предвыборной кампании.

Ограничение притока трудовых мигрантов было среди обещаний Мадьяра во время кампании за замену Орбана.

По словам нового премьера, решение должно дать венгерским гражданам больше рабочих мест и не позволить компаниям снижать зарплаты за счет найма иностранцев.

В то же время, по данным отраслевых объединений и ассоциаций работодателей, во многих секторах венгерской экономики имеется дефицит рабочей силы.

Кого коснется

По оценкам, в Венгрии работает около 90 000 граждан стран вне ЕС - это около 2% рабочей силы.

Большинство из них заняты в производстве аккумуляторов и автомобильной промышленности, в строительстве, как сезонные рабочие в сельском хозяйстве и в службах доставки.

Крупнейшие группы работников-мигрантов происходят из Филиппин, Украины, Китая, Вьетнама и Индии.

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