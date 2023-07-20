На Керченском мосту россияне объявили «воздушную тревогу»
- 20.07.2023, 20:44
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Видео.
На Керченском мосту, который после обрушения участка работает с ограниченной пропускной способностью, объявлена «воздушная тревога». Об этом сообщают пользователи российских социальных сетей.
На видеозаписи, сделанной из автомобиля, который, судя по всему, стоит в пробке на Керченском мосту, слышно сообщение о том, что «объявлена воздушная тревог»" и что «всем автомобилям необходимо срочно покинуть мост».
Как сообщают местные медиа, в очереди для въезда на мост со стороны России находятся 280 транспортных средств, среднее ожидание более часа. В очереди со стороны временно оккупированного украинского Крыма находятся 655 транспортных средств, среднее ожидание для них составляло до объявления тревоги более двух часов.