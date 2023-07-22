Спецслужбы Израиля выдвинули России ультиматум в связи с Украиной 22.07.2023, 8:17

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От россиян жестко потребовали прекратить пропаганду на иврите.

Российские ботофермы «оккупировали» израильский сегмент Twitter и Telegram и распространяют там под видом новостей пропаганду против Украины на иврите.

В связи с этим израильские спецслужбы вышли на связь с представителями разведки РФ и твердо потребовали прекратить операции по онлайн-влиянию в стране, пишет Ynet.

Целью пропагандистской компании России является убедить общественность Израиля не поддерживать Украину.

Например, заголовок одной из фейковых страниц гласил, что «израильское руководство занимает в отношении Украины позиции напуганного страуса», а в превью было написано, что «поддержка украинского государства принесет Израилю только вред и негативно скажется на репутации».

Авторами материалов указываются израильские журналисты, которые на самом деле не публиковали такие статьи. Издание обращает внимание: подобным образом пророссийская пропаганда распространялась во время попыток Кремля повлиять на президентскую кампанию в США в 2016 году.

Кроме того, сообщается, что это второй случай, когда израильские спецслужбы связываются с россиянами в контексте распространения ими фейков в Сети. В предыдущий раз это произошло перед прошлыми выборами в Израиле, тогда израильская сторона потребовала от РФ не вмешиваться в избирательную кампанию.

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